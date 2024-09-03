«Ювентус» продлит контракт с основным защитником

Центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти подпишет новый контракт с клубом.

26-летний футболист выводил команду на поле с капитанской повязкой во всех трёх матчах нового розыгрыша Серии А. Руководство «старой синьоры» довольно прогрессом центрбека, и вскоре тот будет вознаграждён новым трудовым соглашением. По данным журналиста Николо Скиры, Гатти находится в шаге от подписания договора, рассчитанного до 2029 года. Игрок получит прибавку к зарплате.

Минувшим летом «Ювентус» отклонил предложение по Федерико Гатти от неназванного клуба Английской премьер-лиги на сумму в 25 млн евро.