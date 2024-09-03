«Наполи» хотел включить игрока «ПСЖ» в сделку по Осимхену, но получил отказ

«Пари Сен-Жермен» отказался отпускать в «Наполи» полузащитника Ли Кан-Ина.

Форвард неаполитанцев Виктор Осимхен был одной из целей парижан, но согласовать условия сделки клубы так и не смогли. Изначально «партенопейцы» настаивали на выплате полной суммы отступных за нигерийца, что не устроило «ПСЖ». В попытках найти компромисс «Наполи» предложил включить в дело Ли Кан-Ина, что позволило бы снизить компенсацию за Осимхена – гранд Лиги 1 наотрез отказался от такой операции, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Южнокорейский футболист считается неприкасаемым для столичного клуба, поэтому переговоры сразу были прекращены.

В настоящий момент Виктор Осимхен находится в шаге от перехода в «Галатасарай» на правах аренды.