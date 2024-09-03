​Вентола: «Симоне Индзаги вдохновляется у Гвардиолы»

Бывший игрок миланского «Интера» Никола Вентола наслаждается футболом, который показывает клуб. Он считает, что наставник миланского клуба вдохновляется у Хосепа Гвардиолы - главного тренера «Манчестер Сити», известного своей зрелищной игровой философией.

- Такой «Интер», какой выступает сегодня, который забивает «Аталанте» четыре безответных мяча - его сравнивают в Европе с «Манчестер Сити» Гвардиолы. Как всё двигается, с мячом и без - это один из лучших футболов в мире, - нахваливает Вентола свой бывший клуб.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в 2023 году «Интер» сыграл именно против «Манчестер Сити» Гвардиолы.