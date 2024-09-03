Кассано: «Какую взбучку получил Леау от Ибрагимовича!»

В итальянском «Милане» уже наблюдаются нездоровые признаки конфликта между тренером Паулу Фонсекой и звездами клуба - в частности, Тео Эрнандесом и Рафаэлом Леау.

В прошлом матче в Серии А Фонсека усадил обоих на скамейку запасных, а те, в свою очередь, всячески показывали своё пренебрежение по отношению к тренеру. Антонио Кассано считает, что дерзкое поведение аукнется Леау проблемами со Златаном Ибрагимовичем.

- К Леау одна просьба - доказывай на поле, забивай 25 голов за сезон и будь лидером. Вместо этого он строит из себя феномена, пикируется с тренером. Я надеюсь, Ибрагимович даст ему хорошего пендаля, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.