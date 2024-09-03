Дюмфрис готов продлить контракт с «Интером»

Контракт нидерландского оборонца Дензеля Дюмфриса с его нынешним клубом, миланским «Интером», истекает уже в следующем году, а потому руководство «Интера» уже сейчас работает над продлением соглашения. И это случится, сообщает fcinter1908.it, уже в самые ближайшие деньки.

В новом соглашении будет прописана и новая сумма отступных - 20 миллионов евро. Зарплата самого игрока составит четыре миллиона евро за каждый новый сезон в составе миланского клуба. Напомним, что с «Интером» Дюмфрис стал чемпионом Италии в минувшем сезоне, а в 2023 году сыграл в финале Лиги чемпионов.