Центральный защитник «Ювентуса» Тьягу Джало попробует силы в «Порту».

«Драконы» арендовали 24-летнего игрока до конца текущего сезона. Португальский клуб подтвердил сделку посредством социальных сетей.

Тьягу Джало перешёл в «Ювентус» совсем недавно – в январе нынешнего года. Он был приобретён у французского «Лилля» за 5 млн евро. Португалец сыграл всего один матч за коллектив из Турина.

Действующий трудовой договор Тьягу Джало со «старой синьорой» рассчитан до середины 2026 года. Стоимость центрбека, по оценке экспертов авторитетного портала Transfermarkt, составляет 12 млн евро.