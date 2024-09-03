Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Порту» подписал защитника «Ювентуса» официально

03 Сентября 2024 • 02:23 Комментировать
Порту
...
Фаренсе
15.09 17:30

Центральный защитник «Ювентуса» Тьягу Джало попробует силы в «Порту».

«Драконы» арендовали 24-летнего игрока до конца текущего сезона. Португальский клуб подтвердил сделку посредством социальных сетей.

Тьягу Джало перешёл в «Ювентус» совсем недавно – в январе нынешнего года. Он был приобретён у французского «Лилля» за 5 млн евро. Португалец сыграл всего один матч за коллектив из Турина.

Действующий трудовой договор Тьягу Джало со «старой синьорой» рассчитан до середины 2026 года. Стоимость центрбека, по оценке экспертов авторитетного портала Transfermarkt, составляет 12 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Порту Тьягу Джало трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПОРТУ ФАРЕНСЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке» Флик прокомментировал победу «Барселоны» 7:0 Нико Уильямс назвал причину, почему не ушёл в «Барселону» Генич вынес решение по пенальти «Спартака»
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера
Спортивные новости
Медведев разгромил Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open Шнайдер уступила Пегуле в матче четвёртого круга US Open Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Нганну назвал боксёра, с которым не согласится на бой Рублёв в пяти сетах проиграл Димитрову и покинул US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Сентября
02:52 · Италия. Серия А
Дюмфрис готов продлить контракт с «Интером»
02:23 · Италия. Серия А
«Порту» подписал защитника «Ювентуса» официально
02:16 · Италия. Серия А
​Кассано: «Тео Эрнандес лучше, чем Леау»
00:46 · Италия. Серия А
Осимхен вылетает в Турцию, переход в «Галатасарай» согласован
00:05 · Италия. Серия А
«Милан» близок к продлению контракта с одним из ключевых игроков
02 Сентября
22:45 · Италия. Серия А
Марио Эрмосо пополнил итальянский топ-клуб официально
21:57 · Италия. Серия А
Смоллинг переезжает в Саудовскую Аравию слухи
21:30 · Италия. Серия А
Осимхен согласился перейти в «Галатасарай» 1 слухи
19:11 · Италия. Серия А
Леау жёсткой фотографией ответил на критику ди Канио
18:31 · Германия. Бундеслига
Переход Хуммельса в «Рому» сорвался слухи
17:45 · Италия. Серия А
«Галатасарай» возьмёт на себя 100% зарплаты Осимхена
17:16 · Италия. Серия А
Осимхен выбрал новый клуб 3
16:59 · Италия. Серия А
Лукаку отказался от номера 9 в «Наполи» в знак уважения к Осимхену 2
16:18 · Италия. Серия А
Назван возможный новый клуб Осимхена
16:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» близок к потере защитника 2 слухи
15:47 · Италия. Серия А
Ди Канио пристыдил двух игроков «Милана» 1
11:58 · Италия. Серия А
Гатти высказался о капитанстве в «Ювентусе»
06:45 · Италия. Серия А
Гатти: «Ювентус» недоволен ничьей с «Ромой»
04:53 · Италия. Серия А
​Итальянский журналист: «Фонсека - тренер, приглашённый в спешке» 15
04:52 · Италия. Серия А
Мотта оценил игру Влаховича
03:51 · Италия. Серия А
Гатти сравнил Аллегри и Мотту
03:40 · Италия. Серия А
Де Росси хотел сохранить в тайне имя новичка «Ромы», но не удержался
02:27 · Англия. Премьер-лига
Мареска прокомментировал сорвавшийся переход Осимхена в «Челси»
02:22 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» сыграла вничью пять стартовых матчей сезона - впервые в своей истории
02:09 · Италия. Серия А
​«Ювентус» сыграл три стартовых матча на ноль - такого не было 10 лет
Все новости
Рекомендуем