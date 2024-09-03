​Кассано: «Тео Эрнандес лучше, чем Леау»

Скандально известный бывший итальянский футболист Антонио Кассано никогда не лез за словом в карман, комментируя те или иные события в Серии А. Вот и сейчас он решил высказаться по поводу ситуации в «Милане», где Рафаэл Леау и Тео Эрнандес внезапно оказались «вне праздника футбола» - на скамейке запасных в игре с «Лацио».

Кассано считает Эрнандеса более полезным игроком, нежели португальский нападающий, часто попадающий под волны жестокой критики:

- Тео Эрнандес важнее и лучше Леау. В Италии очень важна игра крайнего защитника, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года.