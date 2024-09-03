Осимхен вылетает в Турцию, переход в «Галатасарай» согласован

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в ближайшее время перейдёт в «Галатасарай».

Все условия сделки согласованы, информирует инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте. Турецкий клуб арендует 25-летнего игрока до конца текущего сезона без возможности выкупа. Известно также, что в период аренды именно «Галатасарай» будет выплачивать форварду всю его зарплату в полном объёме. Кроме того, с 2025 года сумма отступных, прописанная в контракте футболиста с «Наполи», снизится до 75 млн евро.

В настоящий момент Виктор Осимхен готовится к вылету в Стамбул для завершения перехода. Аренду подтвердят к скором времени.