«Милан» близок к продлению контракта с одним из ключевых игроков

Голкипер «Милана» Майк Меньян ведёт переговоры с клубом о продлении контракта.

Нынешний договор француза истекает по окончании сезона-2025/26. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, в ближайшие дни состоится новая встреча представителей «россонери» с агентами Меньяна – стороны надеются прийти к согласию этой осенью. Новый контракт 29-летнего вратаря будет рассчитан до 2028 года.

Майк Меньян выступает за «Милан» с лета 2021 года. Он провёл 113 матчей в цветах гранда Серии А во всех турнирах, пропустив 117 голов. До переезда в Италию страж ворот принадлежал «Пари Сен-Жермен» и «Лиллю».