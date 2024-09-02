Свободный агент, центральный защитник Марио Эрмосо пополнил состав римской «Ромы». Срок контракта с клубом пока не разглашается, однако игрока официально в соцсетях представила пресс-служба клуба.

Эрмосо оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро. С 2019 по 2024 годы он был в мадридском «Атлетико», однако прошедшим летом центрдеф не стал продлевать контракт с клубом и стал свободным агентом.

Основное амплуа испанца – центральный защитник, однако сыграть он может и на левом фланге обороны. Новичку «Ромы» 29 лет, он является воспитанником клубной академии мадридского «Реала».