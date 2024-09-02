Инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что нападающий «Наполи» Виктор Осимхен дал согласие на аренду в турецкий «Галатасарай».

По информации источника, Осимхен просит, чтобы сумма отступных в «Наполи» составила 75 млн евро вместо 130. Также нигериец хочет, чтобы зимой была возможность прервать арендное соглашение, если поступит предложение от топ-клуба.

На данном этапе идёт обсуждение деталей сделки.

Осимхен не успел перейти в команду из топ-5 европейских лиг. Трансферный дедлайн в Турции – 12 сентября.