Леау жёсткой фотографией ответил на критику ди Канио

Известный в прошлом футболист Паоло ди Канио пристыдил двух футболистов «Милана», в том числе нападающего Рафаэла Леау. Португальский футболист ответил на критику посредством публикации в социальных сетях. Леау опубликовал давнюю фотографию, на которой ди Канио демонстрирует фашистский жест во время матча. В подписи к фото Рафаэл просто поставил многоточие, давая понять, что никаких слов тут не нужно.

Стоит напомнить, что в своё время ди Канио получал наказания за фашистские жесты на футбольном поле.

Добавим, что «Милан» в трёх стартовых турах Серии А ни разу не победил (две ничьи, одно поражение).