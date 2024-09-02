«Галатасарай» возьмёт на себя 100% зарплаты Осимхена

Нападающий Виктор Осимхен близок к тому, чтобы сменить «Наполи» на «Галатасарай». Президента неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентиса устроили условия, предложенные турецким клубом, а Осимхен одобрил переход в клуб из Турции.

Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, «львы» арендуют 25-летнего Осимхена. При этом «Галатасарай» возьмёт на себя 100% заработной платы нигерийского футболиста.

Теперь все стороны должны согласовать детали сделки. Времени ещё полно – трансферное окно в Турции закрывается 13 сентября.