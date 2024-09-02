Осимхен выбрал новый клуб

Нападающий Виктор Осимхен не хочет оставаться в «Наполи», поэтому должен перейти в клуб из страны, где летнее трансферное окно ещё открыто. Появилась информация о том, что переговоры по Осимхену ведёт «Галатасарай».

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, 25-летний Осимхен одобрил вариант с трансфером в «Галатасарай». В ближайшие часы делегация турецкого клуба должна прибыть в Неаполь для продолжения переговорного процесса.

Ранее «Наполи» исключил Осимхена из заявки на сезон Серии А на фоне нежелания играть за команду. Нигериец летом мог перебраться в «Челси», но сделка не состоялась.