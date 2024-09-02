Лукаку отказался от номера 9 в «Наполи» в знак уважения к Осимхену

На фоне нежелания выступать за «Наполи» Виктор Осимхен был исключён из заявки команды на сезон 2024/2025. Номер 9 изначально перешёл к новичку неаполитанцев Ромелу Лукаку, однако позже бельгиец взял себе другой номер – номер 11.

Как сообщает на своих страницах Il Mattino, Лукаку отказался от «девятки» в знак уважения к Осимхену. Бельгиец посчитал, что брать номер 9 в такой ситуации будет некрасиво.

Ранее в прессе появилась информация о возможном трансфере 25-летнего Осимхена в турецкий «Галатасарай».

Следующий матч Серии А «Наполи» проведёт 15 сентября – против «Кальяри» на выезде.