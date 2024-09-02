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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку отказался от номера 9 в «Наполи» в знак уважения к Осимхену

02 Сентября 2024 • 16:59 Комментировать (1)

На фоне нежелания выступать за «Наполи» Виктор Осимхен был исключён из заявки команды на сезон 2024/2025. Номер 9 изначально перешёл к новичку неаполитанцев Ромелу Лукаку, однако позже бельгиец взял себе другой номер – номер 11.

Как сообщает на своих страницах Il Mattino, Лукаку отказался от «девятки» в знак уважения к Осимхену. Бельгиец посчитал, что брать номер 9 в такой ситуации будет некрасиво.

Ранее в прессе появилась информация о возможном трансфере 25-летнего Осимхена в турецкий «Галатасарай».

Следующий матч Серии А «Наполи» проведёт 15 сентября – против «Кальяри» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ромелу Лукаку Виктор Осимхен ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
02 Сентября 2024 в 17:12
какое уважение - игрок зазвездился и остался у разбитого корыта...
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