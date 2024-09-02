Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Назван возможный новый клуб Осимхена

02 Сентября 2024 • 16:18 Комментировать

Нападающий Виктор Осимхен был исключён из заявки «Наполи». При этом его игровой номер, «девятка», перешёл к новичку команды Ромелу Лукаку. Осимхен не хочет играть за «Наполи», о чём рассказывал директор клуба. Как следствие, нигерийский форвард может перейти в клуб из страны, где летнее трансферное окно ещё открыто.

Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс, в настоящий момент переговоры по 25-летнему Осимхену ведёт «Галатасарай». Именно в этом клубе может продолжить карьеру нигерийский форвард.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Виктора Осимхена в 100 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке» Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость Флик прокомментировал победу «Барселоны» 7:0
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»
Спортивные новости
Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Нганну назвал боксёра, с которым не согласится на бой Рублёв в пяти сетах проиграл Димитрову и покинул US Open ЦСКА обыграл «Спартак» в серии буллитов и выиграл Кубок мэра Москвы Леклер стал победителем Гран-при Италии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Сентября
16:18 · Италия. Серия А
Назван возможный новый клуб Осимхена
16:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» близок к потере защитника слухи
15:47 · Италия. Серия А
Ди Канио пристыдил двух игроков «Милана»
11:58 · Италия. Серия А
Гатти высказался о капитанстве в «Ювентусе»
06:45 · Италия. Серия А
Гатти: «Ювентус» недоволен ничьей с «Ромой»
04:53 · Италия. Серия А
​Итальянский журналист: «Фонсека - тренер, приглашённый в спешке» 1
04:52 · Италия. Серия А
Мотта оценил игру Влаховича
03:51 · Италия. Серия А
Гатти сравнил Аллегри и Мотту
03:40 · Италия. Серия А
Де Росси хотел сохранить в тайне имя новичка «Ромы», но не удержался
02:27 · Англия. Премьер-лига
Мареска прокомментировал сорвавшийся переход Осимхена в «Челси»
02:22 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» сыграла вничью пять стартовых матчей сезона - впервые в своей истории
02:09 · Италия. Серия А
​«Ювентус» сыграл три стартовых матча на ноль - такого не было 10 лет
02:05 · Италия. Серия А
​Мотта: «Рома» - хорошая команда»
02:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» мог подписать Осимхена, но отказался от трансфера
01:53 · Италия. Серия А
Мотта – о ничьей «Ювентуса» с «Ромой»: «Справедливый результат»
01:04 · Италия. Серия А
​Даниэле де Росси: «Было важно заработать очки»
01 Сентября
23:53 · Италия. Серия А
«Комо» едва не ушёл от поражения в матче с «Удинезе»
23:47 · Италия. Серия А
Много борьбы без угроз воротам - «Ювентус» с «Ромой» сыграли по нулям 3
22:23 · Италия. Серия А
Депай запросил 5 млн евро в год у клуба Серии А слухи
21:37 · Италия. Серия А
«Фиорентина» чудом не проиграла «Монце»
21:31 · Италия. Серия А
«Верона» победила на поле «Дженоа»
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:44 · Италия. Серия А
Стало известно, когда «Милан» оценит работу Фонсеки на фоне неудачного старта
17:28 · Италия. Серия А
​Ди Бьяджо нашёл работу в Саудовской Аравии - будет тренировать молодёжную сборную
16:37 · Италия. Серия А
​Павлович: «Доволен голом, но не результатом»
Все новости
Рекомендуем