Назван возможный новый клуб Осимхена

Нападающий Виктор Осимхен был исключён из заявки «Наполи». При этом его игровой номер, «девятка», перешёл к новичку команды Ромелу Лукаку. Осимхен не хочет играть за «Наполи», о чём рассказывал директор клуба. Как следствие, нигерийский форвард может перейти в клуб из страны, где летнее трансферное окно ещё открыто.

Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс, в настоящий момент переговоры по 25-летнему Осимхену ведёт «Галатасарай». Именно в этом клубе может продолжить карьеру нигерийский форвард.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Виктора Осимхена в 100 миллионов евро.