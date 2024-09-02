Центральный защитник «Ювентуса» Тьягу Джало может продолжить карьеру в «Порту».

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, 24-летний португалец близок к переходу в «Порту» на правах аренды. По данным источника, Джало уже дал добро на трансфер, и сейчас клубы обсуждают финальные детали сделки.

«Ювентус» приобрел Джало в январе 2024 года, заплатив пять миллионов евро «Лиллю». За это время футболист принял участие только в одной игре чемпионата Италии, не отметившись голевыми действиями.

Контракт Джало с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.