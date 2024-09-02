Ди Канио пристыдил двух игроков «Милана»

Во время паузы в матче чемпионата Италии между «Миланом» и «Лацио» рулевой «россонери» Паулу Фонсека давал команде инструкции. При этом два футболиста – Рафаэл Леау и Тео Эрнандес – не подошли в это время к технической зоне. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Паоло ди Канио.

«Не хочу быть популистом, но это позор. Тренер и партнёры по команде унижены таким отношением. В моё время за такое размазали бы по стенке. Тренер почувствует себя униженным», - сказал ди Канио в эфире Sky.

Напомним, что в трёх стартовых турах чемпионата Италии «Милан» смог набрать только два зачётных балла.