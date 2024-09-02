Гатти высказался о капитанстве в «Ювентусе»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Федерико Гатти высказался о том, что для него значит роль капитана. Напомним, главный тренер Тьяго Мотта решил сделать новым лидером раздевалки именно Гатти.

«Тренер предоставил мне эту колоссальную возможность. Это потрясающие эмоции, и я стараюсь отдать всё ради своих товарищей по команде, тренера и болельщиков», – сказал Гатти в интервью после матча.

«Ювентус» в первых трёх турах Серии А добыл 7 очков. Вчера подопечные Тьяго Мотты на своём поле не смогли обыграть столичную «Рому». В прошлом сезоне «старая синьора» финишировала на третьем месте в Серии А.