Гатти: «Ювентус» недоволен ничьей с «Ромой»

Центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти побеседовал с журналистами после матча с «Ромой».

Команды так и не забили друг другу голов в матче третьего тура Серии А, который состоялся в воскресенье. Для «бьянконери» это первая потеря очков при новом главном тренере Тьяго Мотте.

«Нет, нас не устроила эта ничья – мы хотели выиграть. Выступая за «Ювентус», ты должен играть на победу в каждом матче. В то же время, если не получается победить, важно хотя бы не проиграть. Нам ещё предстоит сработаться в обновлённом составе», – сказал в интервью DAZN Федерико Гатти.

В следующем матче «Ювентус» сыграет на выезде против «Эмполи». Встреча состоится 15 сентября.