​Итальянский журналист: «Фонсека - тренер, приглашённый в спешке»

Авторитетный итальянский журналист Альфредо Педулла задаётся вопросами в связи с невыразительными выступлениями итальянского «Милана». Сменив в межсезонье тренера, «Милан» набрал лишь два очка из девяти возможных - а терпение итальянской прессы и публики, как всегда, очень коротко.

- Проблема «Милана» в том, что Фонсека уже ввязывается в полемику с игроками. То, что было с Тео и Леау, неприемлемо. Но до, ни после. У меня складывается ощущение, что Фонсека уже поплыл. Два очка в трёх матчах - это слишком мало, - цитирует слова Педуллы pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Венецией».