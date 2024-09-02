Мотта оценил игру Влаховича

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта ответил на вопрос о выступлении нападающего Душана Влаховича.

«Бьянконери» не смогли обыграть в родных стенах «Рому» в матче третьего тура Серии А (0:0). Одним из самых критикуемых персонажей вечера стал Влахович, оформивший дубль в прошлой встрече с «Вероной».

«Вся команда может прибавить в точности – это касается не только Душана. У нас есть для этого всё необходимое. Сегодня нам противостоял сильный соперник, счёт на табло полностью закономерен», – цитирует Football Italia Тьяго Мотту, занявшего должность рулевого «Ювентуса» перед началом сезона.