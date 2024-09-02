Гатти сравнил Аллегри и Мотту

Центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти поделился мнением о Массимилиано Аллегри и Тьяго Мотте.

Принято считать, что при новом наставнике туринцы играют в гораздо более открытый футбол. Тем не менее, по словам Гатти, между специалистами есть сходства.

«Мотта и Аллегри – отличные тренеры. У них разные идеи, но во многом они похожи. Оба вселяют в игроков уверенность», – сказал Гатти в интервью Sky Sport после нулевой ничьей в поединке Серии А против «Ромы».

Массимилиано Аллегри был уволен с должности рулевого «Ювентуса» в мае. В межсезонье пост занял Тьяго Мотта, заключивший с клубом контракт до лета 2027 года.