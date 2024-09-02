Де Росси хотел сохранить в тайне имя новичка «Ромы», но не удержался

Рулевой «Ромы» Даниэле де Росси не стал скрывать предстоящее подписание известного новичка.

Ряды «волков» пополнит экс-футболист мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо. Переход испанца анонсировал лично главный тренер римлян.

«Мы подписали нового центрального защитника, но я не могу сказать вам, кто это... Ладно, хорошо, я скажу. Это Марио Эрмосо!» – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова де Росси.

Марио Эрмосо покинул «Атлетико» по окончании прошлого сезона, когда истёк его контракт. Интерес к 29-летнему игроку приписывался «Интеру», «Наполи», «Астон Вилле» и «Манчестер Юнайтед», однако центрбек так и остался свободным агентом на момент закрытия трансферного окна.