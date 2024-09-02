​«Фиорентина» сыграла вничью пять стартовых матчей сезона - впервые в своей истории

В итальянском чемпионате прошли матчи третьего тура Серии А, и в очередной раз вничью сыграла «Фиорентина» - дома с «Монцей», с результативным счётом 2:2. Таким образом, «Фиорентина» сыграла вничью уже пятый кряду матч с начала сезона, с учётом всех турниров, в которых принимает участие обозначенный клуб. Такое случилось впервые в истории «фиалок».

В следующем туре Серии А «Фиорентине» предстоит сыграть на выезде в Бергамо с «Аталантой», это случится через две недели, пятнадцатого сентября. В прошлом чемпионате «Фиорентина» заняла итоговое восьмое место в турнирной таблице.