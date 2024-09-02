​«Ювентус» сыграл три стартовых матча на ноль - такого не было 10 лет

В третьем туре итальянского чемпионата «Рома» сумела частично реабилитироваться после поражения от «Эмполи», не проиграв туринскому «Ювентусу». Подопечные Тьяго Мотты могут поставить себе в заслугу очередной, уже третий матч кряду, проведённый на ноль.

Как выяснилось, столь удачного начала чемпионата в смысле пропущенных мячей у «Ювентуса» не было с 2014 года - тогда клубом руководил Массимилиано Аллегри и он не пропустил вообще в первых пяти матчах, а впервые это случилось в шестом туре - по иронии судьбы, в игре с «Ромой».

В следующем туре итальянского чемпионата туринский «Ювентус» сыграет с обидчиком «Ромы» - «Эмполи».