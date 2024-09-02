​Мотта: «Рома» - хорошая команда»

В третьем туре итальянского чемпионата «Рома» сумела частично реабилитироваться после поражения от «Эмполи», не проиграв туринскому «Ювентусу». После игры наставник туринского клуба заявил, что матч прошёл в равной борьбе.

- Матч прошёл в равной борьбе. Мы были лучше на поле в первом тайме, а во втором владели мячом ещё больше, но в целом матч прошёл в равной борьбе и нули на табло я считаю справедливым результатом, - заявил Тьяго Мотта, слова которого цитирует forzaroma.info.

В следующем туре итальянского чемпионата туринский «Ювентус» сыграет с обидчиком «Ромы» - «Эмполи».