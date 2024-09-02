Мотта – о ничьей «Ювентуса» с «Ромой»: «Справедливый результат»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал исход матча третьего тура Серии А против «Ромы» (0:0).

«Бьянконери» впервые не смогли победить под руководством нового наставника. Команда упустила возможность единолично возглавить турнирную таблицу Серии А после трёх туров.

«Это был равный матч, но во втором тайме наша игра улучшилась, мы больше владели мячом и пытались прижать «Рому» к её воротам. Думаю, результат справедлив. «Рома» заслуживает похвалы. Есть много аспектов, в которых нам необходимо прибавить, чтобы лучше выглядеть во встречах с сильными соперниками», – заявил в интервью Sky Sport Мотта.