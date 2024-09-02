​Даниэле де Росси: «Было важно заработать очки»

В третьем туре итальянского чемпионата «Рома» сумела частично реабилитироваться после поражения от «Эмполи», не проиграв туринскому «Ювентусу». После игры наставник «Ромы» Даниэле де Росси прокомментировал итоги матча, подчеркнув, что для его команды было важно набрать хоть какие-то очки. Матч, напомним, закончился нулевой ничьей.

- Для нас было важно провести хороший матч. Мы проиграли «Эмполи» в предыдущем туре. Сейчас на команду оказывается большое давление. Мы провели не самый красивый матч, могли лучше работать с мячом, но у «Ювентуса» невероятные игроки, - цитирует слова де Росси forzaroma.info.