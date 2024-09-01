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Чемпионат Италии. Серия А

«Комо» едва не ушёл от поражения в матче с «Удинезе»

01 Сентября 2024 • 23:53 Комментировать
Удинезе
1:0
Комо

В последнем матче третьего тура Серии А «Удинезе» играл против «Комо». Гости намного чаще били по воротам, но ничего не добились в итоге.

На 43-й минуте Бреннер ударом с лета вколотил мяч в сетку и принес победу хозяевам - 1:0. У соперника Габриэль Стрефецца издали зарядил близко от штанги. А на 90-й минуте игроки «Комо» получили шанс на пенальти после игры рукой Мартина Пайеро. Патрик Кутроне вызвался пробить и не попал в створ.

1:0, «Удинезе» в четверке лидеров Серии А с 7 очками в активе, у противника последнее месте с одним пунктом.

Протокол игры  
Удинезе1:0Комо
(1:0) Бреннер43'  
Окойе МадукаКабаселе Кристиан 82' (Кристенсен Томас ( 82') Бийол Яка  68'Джанетти ЛаутароЭхизибуэ КингслиЗемура Джордан  90'Карлстрём ЙесперЛоврич Санди 79' (Пайеро Мартин ( 79') Товен Флорьян 70' (Эккеленкамп Юрген ( 70') Бреннер 70' (Браво Икер ( 70'  90') Лукка Лоренцо 69' (Дэвис Кинан ( 69')
Запасные: Саррага ОйерПаделли ДаниэлеСава РэзванЭбосс ЭнцоMatteo PalmaАбанква ДжеймсПисарро Дамиан
Рейна ПепеИовин Алессио 46' (Ван дер Бремпт Игнасе ( 46') Доссена АльбертоКемпф Марк-ОливерМорено АльбертоСтрефецца Габриэль 83' (Габриеллони Алессандро ( 83') Маццителли Лука 63' (Фадера Алию ( 63') Перроне МаксимоДа Кунья Лукас 63' (Пас Николас ( 63') Кутроне ПатрикБелотти Андреа 63' (Роберто Серхи ( 63')
Запасные: Браунёдер МаттиасАудеро ЭмильДжассим АлиЧерри АльбертоБарба ФедерикоГольданига ЭдоардоСала МаркоЭнгельхардт Янник
01 сентября. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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Евро-Футбол.Ру,
Комо Удинезе

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