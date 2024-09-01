«Комо» едва не ушёл от поражения в матче с «Удинезе»

В последнем матче третьего тура Серии А «Удинезе» играл против «Комо». Гости намного чаще били по воротам, но ничего не добились в итоге.

На 43-й минуте Бреннер ударом с лета вколотил мяч в сетку и принес победу хозяевам - 1:0. У соперника Габриэль Стрефецца издали зарядил близко от штанги. А на 90-й минуте игроки «Комо» получили шанс на пенальти после игры рукой Мартина Пайеро. Патрик Кутроне вызвался пробить и не попал в створ.

1:0, «Удинезе» в четверке лидеров Серии А с 7 очками в активе, у противника последнее месте с одним пунктом.