«Комо» едва не ушёл от поражения в матче с «Удинезе»

В последнем матче третьего тура Серии А «Удинезе» играл против «Комо». Гости намного чаще били по воротам, но ничего не добились в итоге.
На 43-й минуте Бреннер ударом с лета вколотил мяч в сетку и принес победу хозяевам - 1:0. У соперника Габриэль Стрефецца издали зарядил близко от штанги. А на 90-й минуте игроки «Комо» получили шанс на пенальти после игры рукой Мартина Пайеро. Патрик Кутроне вызвался пробить и не попал в створ.
1:0, «Удинезе» в четверке лидеров Серии А с 7 очками в активе, у противника последнее месте с одним пунктом.
Протокол игры
|(1:0) Бреннер43'
Окойе Мадука•Кабаселе Кристиан82' (Кристенсен Томас (82') •Бийол Яка• 68'Джанетти Лаутаро•Эхизибуэ Кингсли•Земура Джордан• 90'Карлстрём Йеспер•Ловрич Санди79' (Пайеро Мартин (79') •Товен Флорьян70' (Эккеленкамп Юрген (70') •Бреннер70' (Браво Икер (70') • 90'Лукка Лоренцо69' (Дэвис Кинан (69')
Рейна Пепе•Иовин Алессио46' (Ван дер Бремпт Игнасе (46') •Доссена Альберто•Кемпф Марк-Оливер•Морено Альберто•Стрефецца Габриэль83' (Габриеллони Алессандро (83') •Маццителли Лука63' (Фадера Алию (63') •Перроне Максимо•Да Кунья Лукас63' (Пас Николас (63') •Кутроне Патрик•Белотти Андреа63' (Роберто Серхи (63')
01 сентября. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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