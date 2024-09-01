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Чемпионат Италии. Серия А

Много борьбы без угроз воротам - «Ювентус» с «Ромой» сыграли по нулям

01 Сентября 2024 • 23:47 Комментировать (1)
Ювентус
0:0
Рома

«Ювентус» с «Ромой» удивили отсутствием опасных атак в центральном матче третьего тура Серии А. Соперники нанесли лишь по одному удару в створ. Из более-менее острого, выделим по атаке на стыке таймов. Самюэль Мбангула при рывке по левому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, Душан Влахович в касание пробил в правый угол ворот, а голкипер в прыжке перевёл мяч на угловой. Сразу после перерыва Влахович сместился в радиус штрафной площади с левой половины поля и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. На 90-й минуте Анхелиньо при смещении на левую половину поля отыгрался с Томмазо Бальданци и сильно пробил из-за пределов штрафной площади в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Закономерные 0:0, «Ювентус» с 7 очками делит первое место, соперник с двумя баллами - третье с конца. Там же находится и «Милан».

Протокол игры  
Ювентус0:0Рома
Ди Грегорио МикелеСавона НиколоГатти ФедерикоБремер Глейсон  85'Кабаль Хуан 46' (Консейсау Франсишку ( 46') Локателли Мануэль 67' (Соарес Дуглас ( 67') Фаджоли Николо  2' 67' (Маккенни Уэстон ( 67') Камбьясо АндреаЙылдыз КенанМбангула Самюэль 46' (Копмейнерс Тëн ( 46') Влахович Душан 83' (Гонсалес Николас ( 83')
Запасные: Данило ЛуисПинсольо КарлоПерин МаттиаКалюлю ПьерРухи Юнас
Свилар МилеЧелик ЗекиМанчини Джанлука  85'Н'Дика ЭванАнхелиньо ХосеКристанте БрианПисилли Никколо 72' (Коне Куадио ( 72') Соуле Матиас 61' (Дибала Пауло ( 61') Пеллегрини Лоренцо 82' (Шомуродов Элдор ( 82') Салемакерс Алексис  44' 62' (Залевски Никола ( 62') Довбик Артём 82' (Бальданци Томмазо ( 82')
Запасные: Абдулхамид СаудНардин ФедерикоРайан МэттьюЭль-Шаарави СтефанБеллуччи РенатоСангаре БубаПаредес ЛеандроДаль СамуэльКошта ЖоауСмоллинг Крис
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус

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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
02 Сентября 2024 в 00:08
Ничего страшного, главное, не защищаем ворота вдесятером. Для сыгранности нужно время, да и Рома это вам не Комо. Игра позитивна, хоть пока и сумбурна моментами. Forza Juve!
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