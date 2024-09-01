Много борьбы без угроз воротам - «Ювентус» с «Ромой» сыграли по нулям

«Ювентус» с «Ромой» удивили отсутствием опасных атак в центральном матче третьего тура Серии А. Соперники нанесли лишь по одному удару в створ. Из более-менее острого, выделим по атаке на стыке таймов. Самюэль Мбангула при рывке по левому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, Душан Влахович в касание пробил в правый угол ворот, а голкипер в прыжке перевёл мяч на угловой. Сразу после перерыва Влахович сместился в радиус штрафной площади с левой половины поля и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. На 90-й минуте Анхелиньо при смещении на левую половину поля отыгрался с Томмазо Бальданци и сильно пробил из-за пределов штрафной площади в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Закономерные 0:0, «Ювентус» с 7 очками делит первое место, соперник с двумя баллами - третье с конца. Там же находится и «Милан».