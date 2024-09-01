Нападающий Мемфис Депай продолжает поиски нового клуба.

Нидерландец стал свободным агентом по окончании прошлого сезона, когда покинул мадридский «Атлетико». Согласно сведениям инсайдера Экрема Конура, недавно 30-летний форвард провёл переговоры с итальянским «Комо». Если верить источнику, игрок запросил у клуба-новичка Серии А внушительную зарплату – около 5 млн евро в год. Интерес к футболисту также проявляют представители чемпионата Турции.

На счету Мемфиса Депая девять забитых мячей и два результативных паса в 31 матче за «Атлетико» в прошедшей кампании. Цвета «матрасников» нападающий представлял с января 2023 года.