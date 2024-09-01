«Фиорентина» чудом не проиграла «Монце»

Пока не побеждавшие «Фиорентина» и «Монца» встретились в матче третьего тура чемпионата Италии. Гости редко ходили вперед, но просто фантастически использовали свои шансы. На 18-й минуте гости до верного разыграли мяч в штрафной, и Милан Джурич открыл счет. Вскоре Даниэль Мальдини здорово стрельнул издали, это был второй удар в створ из итоговых трех у гостей - 0:2. После розыгрыша углового атака «фиалок», и Мойзе Кин вернул интригу на 45-й минуте. Он же мог повторить успех на 90-й, но вратарь среагировал. Тем не менее, на шестой компенсированной минуте после корнера Робин Госенс вырвал ничью - 2:2.

«Фиорентина» набрала третье очко, соперник - второе.