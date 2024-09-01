«Фиорентина» чудом не проиграла «Монце»

Пока не побеждавшие «Фиорентина» и «Монца» встретились в матче третьего тура чемпионата Италии. Гости редко ходили вперед, но просто фантастически использовали свои шансы. На 18-й минуте гости до верного разыграли мяч в штрафной, и Милан Джурич открыл счет. Вскоре Даниэль Мальдини здорово стрельнул издали, это был второй удар в створ из итоговых трех у гостей - 0:2. После розыгрыша углового атака «фиалок», и Мойзе Кин вернул интригу на 45-й минуте. Он же мог повторить успех на 90-й, но вратарь среагировал. Тем не менее, на шестой компенсированной минуте после корнера Робин Госенс вырвал ничью - 2:2.
«Фиорентина» набрала третье очко, соперник - второе.
Протокол игры
|18'Джурич Милан II (0:1)
|32'Мальдини Даниэль (0:2)
|(1:2) Кин Мойзе45'
|(2:2) Госенс Робин90'
Терраччиано Пьетро•Комуццо Пьетро79' (Мартинес Куарта Лукас (79') •Раньери Лука•Бираги Кристиано•Додо Домилсон• 90'Госенс Робин•Катальди Данило69' (Иконе Жонатан (69') •Мандрагора Роландо 23'58' (Куаме Кристиан (58') •Кольпани Андреа69' (Адли Ясин (69') •Бельтран Лукас58' (Бове Эдоардо (58') •Кин Мойзе
Турати Стефано•Иццо Армандо• 75'Мари Пабло•Карбони Андреа78' (Д'Амброзио Данило (78') •Перейра Педру II78' (Кальдирола Лука (78') •Кирьякопулос Георгиос•Бондо Уоррен•Пессина Маттео• 21'Капрари Джанлука63' (Петанья Андреа (63') • 80'Мальдини Даниэль69' (Виньято Самуэле (69') •Джурич Милан II63' (Гальярдини Роберто (63') 90'
01 сентября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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