«Верона» победила на поле «Дженоа»

В третьем туре чемпионата Италии «Дженоа» играл против «Вероны». В первом тайме лучший шанс имел Хоан Васкес, который запустил мяч в перекладину. После перерыва гости реализовали свои шансы. Не прошел навес в штрафную, но Джексон Тчатчуа был первым на подборе и открыл счет - 0:1. На 65-й минуте Каспер Тенгстедт с пенальти переиграл вратаря не без шансов для последнего - 0:2.
«Верона» набрала шесть очков, у противника - четыре.
Протокол игры
|56'Тчатчуа Джексон (0:1)
|65'Тенгстедт Каспер (0:2)
Голлини Пьерлуиджи•Де Винтер Кони• 50'Вольякко Алессандро•Васкес Хоан•Сабелли Стефано61' (Торсбю Мортен (61') •Мессиас Жуниор87' (Аккорнеро Федерико (87') •Бадель Милан61' (Экубан Калеб (61') •Френдруп Мортен 40'84' (Эхатор Джефф (84') •Кариколь Аарон•Пинамонти Андреа•Оливейра Витор61' (Малиновский Руслан (61')
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Коппола Диего•Давидович Павел• 32'Фресе Мартин•Дуда Ондрей 80'87' (Маньяни Джанджакомо (87') •Белахяне Реда• 77'Суслов Томаш 20'61' (Данилюк Флавиус (61') •Арруи Абду 45'62' (Кастанос Григорис (62') •Лазович Дарко•Тенгстедт Каспер 66'74' (Москера Даниэль (74')
01 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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