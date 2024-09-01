«Верона» победила на поле «Дженоа»

В третьем туре чемпионата Италии «Дженоа» играл против «Вероны». В первом тайме лучший шанс имел Хоан Васкес, который запустил мяч в перекладину. После перерыва гости реализовали свои шансы. Не прошел навес в штрафную, но Джексон Тчатчуа был первым на подборе и открыл счет - 0:1. На 65-й минуте Каспер Тенгстедт с пенальти переиграл вратаря не без шансов для последнего - 0:2.

«Верона» набрала шесть очков, у противника - четыре.