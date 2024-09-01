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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» победила на поле «Дженоа»

01 Сентября 2024 • 21:31 Комментировать
Дженоа
0:2
Верона
окончен

В третьем туре чемпионата Италии «Дженоа» играл против «Вероны». В первом тайме лучший шанс имел Хоан Васкес, который запустил мяч в перекладину. После перерыва гости реализовали свои шансы. Не прошел навес в штрафную, но Джексон Тчатчуа был первым на подборе и открыл счет - 0:1. На 65-й минуте Каспер Тенгстедт с пенальти переиграл вратаря не без шансов для последнего - 0:2.

«Верона» набрала шесть очков, у противника - четыре.

Протокол игры  
Дженоа0:2Верона
  56'Тчатчуа Джексон (0:1)
  65'Тенгстедт Каспер (0:2)
Голлини ПьерлуиджиДе Винтер Кони  50'Вольякко АлессандроВаскес ХоанСабелли Стефано 61' (Торсбю Мортен ( 61') Мессиас Жуниор 87' (Аккорнеро Федерико ( 87') Бадель Милан 61' (Экубан Калеб ( 61') Френдруп Мортен  40' 84' (Эхатор Джефф ( 84') Кариколь АаронПинамонти АндреаОливейра Витор 61' (Малиновский Руслан ( 61')
Запасные: Патрицио МасиниЛеали НиколаСоммарива ДаниэлеAlessandro MarcandalliБохинен ЭмильАханор ХонестLior Kasa
Монтипо ЛоренцоТчатчуа ДжексонКоппола ДиегоДавидович Павел  32'Фресе МартинДуда Ондрей  80' 87' (Маньяни Джанджакомо ( 87') Белахяне Реда  77'Суслов Томаш  20' 61' (Данилюк Флавиус ( 61') Арруи Абду  45' 62' (Кастанос Григорис ( 62') Лазович ДаркоТенгстедт Каспер  66' 74' (Москера Даниэль ( 74')
Запасные: Алиду ФаридеБерарди АлессандроСарр АминФараони МаркоСилва ДаниэлДаниэле ГилардиПерилли СимонеСиссе АльфаджоБрадарич ДомагойЛивраменто ДейлонОку Иллан
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