Стало известно, когда «Милан» оценит работу Фонсеки на фоне неудачного старта

«Милан» не лучшим образом начал путь под руководством Паулу Фонсеки. В трёх стартовых турах Серии А «россонери» ни разу не победили – матчи против «Лацио» (2:2) и «Торино» (2:2) завершились вничью, а «Парме» (1:2) миланцы проиграли.

Как сообщает итальянский Sky, в ближайшее время отставка Паулу Фонсеке не грозит. Работа португальца впервые будет оценена руководителями «Милана» после следующих матчей против «Венеции» (Серия А), «Ливерпуля» (Лига чемпионов) и «Интера» (Серия А).

Напомним, что в летнее межсезонье на тренерском мостике «Милана» Паулу Фонсека сменил Стефано Пиоли.