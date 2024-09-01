​Ди Бьяджо нашёл работу в Саудовской Аравии - будет тренировать молодёжную сборную

Ещё один итальянский специалист пристроился в Саудовской Аравии - Луиджи ди Бьяджо, бывший игрок итальянской сборной образца конца 90-х прошлого века, будет тренировать молодежную сборную Саудовской Аравии. Взрослую национальную команду этой страны тренирует Роберто Манчини.

Ранее ди Бьяджо уже работал в таком качестве с молодёжной сборной Италии. Также он в недавнем прошлом успел потренировать и в Серии А - это было с клубом СПАЛ. Новое соглашение ди Бьяджо рассчитано на два года - до лета 2026 года.

Очевидно, что после чемпионата мира 2026 года в Саудовской Аравии примут общее решение по поводу целесообразности сотрудничества с итальянскими специалистами «пакетом».