​Павлович: «Доволен голом, но не результатом»

В третьем туре итальянского чемпионата «Милан» снова не смог победить, команда Паулу Фонсеки сыграла вничью с «Лацио». Первый гол «Милана» забил сербский защитник Страхинья Павлович, что стало и его первым голом за команду в целом. Но общим результатом игры Павлович, конечно же, недоволен:

- Я рад, что забил первый свой гол в составе этого фантастического клуба. Но результат не совсем тот, на который мы рассчитывали. Итальянский чемпионат - это большой шаг вперёд после австрийского, и я стараюсь адаптироваться к переменам как можно скорее. Спасибо партнёрам, которые помогают в этом, - цитирует слова Павловича pianetamilan.it.