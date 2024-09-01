Директор «Наполи» высказался о ситуации Осимхена – форварда исключили из заявки

Директор «Наполи» Джованни Манна высказался о ситуации нападающего Виктора Осимхена. Как известно, нигериец был исключён из заявки «Наполи», а его игровой номер отдали Ромелу Лукаку.

«Ситуация предельно ясна. Виктор выразил абсолютное нежелание оставаться в «Наполи», он не хочет играть за наш клуб. Мы постарались сделать его счастливым. Было предложение, и мы думали, что всё завершилось, но сделка не состоялась. Осимхен не захотел играть за «Наполи», поэтому мы сделали другой выбор. Трансферное окно в некоторых странах ещё открыто, потому варианты у Осимхена есть. Но я не думаю, что он поедет в Саудовскую Аравию», - сказал Манна в эфире DAZN.