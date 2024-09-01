​Амброзини: «Что-то не так, «Милан» пропускает однотипные голы»

В первых трёх турах итальянского чемпионата «Милан» пропустил шесть мячей и набрал лишь два очка. Бывший игрок клуба Массимо Амброзини считает, что характер пропускаемых «Миланом» мячей свидетельствует о системных проблемах в обороне команды.

- Гол Павловича изменил динамику игры, казалось, что «Милан» управляет игрой. Но во втором тайме, когда «Лацио» начал активный прессинг, оказалось, что «Милан» к этому вообще не готов и не реагирует. Потому пропустили два одинаковых гола, как и в матче с «Пармой». Это системная проблема, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.

Напомним, что у «Милана» в межсезонье сменился главный тренер.