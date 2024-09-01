«Ювентус» – «Рома»: Возможные стартовые составы от Тьяго Мотты и де Росси

В большом матче третьего тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» посоперничает со столичной «Ромой». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» публикует вероятные стартовые составы команд.

«Ювентус»: ди Грегорио, Кабаль, Бремер, Гатти, Савона, Локателли, Фаджоли, Мбангула, Йылдыз, Камбьясо, Влахович.

«Рома»: Свилар, Анхелиньо, Н'Дика, Манчини, Смоллинг, Залевски, Пеллегрини, Кристанте, Соуле, Дибала, Шомуродов.

У «Ромы» полузащитник Энцо ле Фе восстановится от повреждения после международной паузы. В стане «Ювентуса» травмы у полузащитников Филипа Костича и Кефрена Тюрама, а также у нападающего Тимоти Веа.

«Ювентус» в первых двух турах Серии A победил «Комо» и «Верону» с одинаковым счётом 3:0. «Рома» на этом отрезке сыграла 0:0 с «Кальяри» и оконфузилась против «Эмполи» (1:2).

Матч чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Ромой» пройдёт сегодня, 1 сентября, в Турине на «Альянц Стэдиум». Начало – в 21:45 мск. За прямой текстовой трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов