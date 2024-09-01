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Романо сообщил о трансфере Смоллинга из «Ромы»

01 Сентября 2024 • 11:05 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1 1.77 X 3.70 2 5.00
Через 10 ч. 2 мин.

Крис Смоллинг продолжит свою карьеру в аравийском «Аль-Фейха», сообщил в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо. В понедельник английский защитник пройдет медобследование и подпишет контракт с новым клубом до 2026 года.

Смоллинг сыграл за "Рому" в 155 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи. Текущий контракт футболиста с римлянами был рассчитан до конца сезона 2024/2025. По данным портала Transfermarkt, актуальная трансферная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Ближайший матч "Рома" проведет в воскресенье, 1 сентября. Команда Даниэле де Росси встретится в гостях с "Ювентусом".

 

Видеотрансляция матча Ювентус - Рома

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01 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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Даниэле де Росси

 
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ЮВЕНТУС РОМА
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