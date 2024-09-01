Конте: «Если бы «Наполи» продал Осимхена, стало бы лучше»

Наставник «Наполи» Антонио Конте прокомментировал несостоявшуюся продажу нападающего Виктора Осимхена в летнее трансферное окно.
«Трансферная деятельность клуба застопорилась из-за некоторых моментов. Если бы «Наполи» продал Виктора, то ситуация стала бы лучше. Но уже этого не изменить, двигаемся дальше», - передает слова итальянского специалиста DAZN.
В летнее трансферное окно заинтересованность в подписании Осимхена проявляли лондонские «Челси» и «Арсенал», а также саудовский «Аль-Ахли».
В прошлом сезоне Серии А нигериец сыграл 25 поединков и отметился 15 забитыми мячами.
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