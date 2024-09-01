​Костакурта озадачен решениями Фонсеки

Итальянский «Милан» снова не сумел выиграть - в третьем туре Серии А команда Паулу Фонсеки сыграла вничью с «Лацио», сумев уйти от поражения. Португальский специалист принял неожиданное решение - он не поставил в стартовый состав Тео Эрнандеса и Рафаэла Леау, признанных лидеров прежнего «Милана»:

- Я считаю ненормальной ситуацию с Тео и Леау во время матча, то, как они стояли поодаль от тренера. Всё это создаёт полемику, которая сейчас совсем не нужна, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с «Венецией».