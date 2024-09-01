​Барони: «Отлично сыграли второй тайм»

Итальянский «Милан» снова не сумел выиграть - в третьем туре Серии А команда Паулу Фонсеки сыграла вничью с «Лацио», сумев уйти от поражения. Для римлян отлично сложился второй тайм - они забили два мяча подряд и лишь вышедший на замену Леау спас для «Милана» игру. Результаты прошедшего матча прокомментировал Марко Барони - наставник «Лацио»:

- Отличный второй тайм, мы давили и это принесло результат. А вот в первом тайме чего-то не хватало. Но надо понимать, что у нас есть новички, им нужно время для адаптации. В целом, матч оказался положительным, - цитирует слова Барони cittaceleste.it.