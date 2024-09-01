​Павлович: «Пропускаем одинаковые голы»

Итальянский «Милан» снова не сумел выиграть - в третьем туре Серии А команда Паулу Фонсеки сыграла вничью с «Лацио», сумев уйти от поражения. В каждом из прошедших трёх матчей «Милан» пропускал по два мяча, и автор первого гола в игре с «Лацио», сербский защитник Страхинья Павлович, считает, что их одинаковый характер свидетельствует о проблемах:

- Да, все голы пропустили в одинаковой манере, но нам нужно работать как команда, чем и будем заниматься до следующего матча, - цитирует слова Павловича pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Венецией».