​Фонсека: «Провели хороший первый тайм»

Итальянский «Милан» снова не сумел выиграть - в третьем туре Серии А команда Паулу Фонсеки сыграла вничью с «Лацио», сумев уйти от поражения. Португальский наставник клуба прокомментировал итоги игры, заявив, что он вполне доволен первым таймом в исполнении своих подопечных:

- Мы хорошо провели первый тайм, хорошо обращались с мячом. Но надо было создавать больше моментов, надо работать над этим. «Лацио» высоко встречал. Мы слишком часто теряли мяч. Мы должны научиться защищаться, удерживая мяч. Но мне кажется, что команда в целом на поле делает правильные вещи, - считает Фонсека, цитируемый pianetamilan.it.