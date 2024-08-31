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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» на 90-й минуте перевернул игру с «Пармой» и победил

31 Августа 2024 • 23:54 Комментировать (1)
Наполи
2:1
Парма

«Наполи» с «Пармой» провели матч третьего тура чемпионата Италии. На 16-й минуте Матеуш Ковальски головой направил мяч в перекладину. Еще атака, и уже Анж-Йоан Бонни пробил в штангу. Две минуты спустя с 11-метрового гости повели, Анж-Йоан, заработавший пенальти, развел голкипера и мяч по углам.

Затем штиль на добрый тайм, и снова каркас ворот, на сей раз верхнюю штангу потревожил Алессандро Буонджорно. На 76-й минуте Сузуки Сион подвел гостей, получив вторую желтую карточку. На 88-й минуте гости не дотерпели и получили пенальти за фол на Джованни Симеоне. Но, к счастью «Пармы», ВАР его отменил. Пусть не с 11 метров, но с игры неаполитанцы отыгрались усилиями новичка Ромелу Лукаку. На шестой добавленной минуте хозяева снова праздновали успех - Андре-Франк Замбо-Ангисса забил ударом головой - 2:1.

«Наполи» набрал шесть очков и делит третье место. У соперника четыре пункта.

Протокол игры  
Наполи2:1Парма
  19'Бонни Анж-Йоан (0:1)
(1:1) Лукаку Ромелу90'  
(2:1) Замбо-Ангисса Андре-Франк90'  
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирБуонджорно АлессандроМаццокки Паскуале 78' (Симеоне Джованни ( 78') Оливера Матиас 46' (Спинаццола Леонардо ( 46') Замбо-Ангисса Андре-Франк  43'Лоботка Станислав  58'Политано Маттео 69' (Нерес Давид ( 69') Кварацхелия ХвичаРаспадори Джакомо 62' (Лукаку Ромелу ( 62')
Запасные: Нгонж СирильКонтини НикитаМарин РафаЖуан ЖезусДзербин АлессиоКаприле Элия
Судзуки Дзион  63'  76'Кулибали ВойоБалог Ботонд 73' (Осорио Йордан ( 73') Чиркати АлессандроВалери Эмануэле 8' (Дель Прато Энрико ( 8'  88') Бернабе АдрианЗом СимонМан ДеннисКовальский Матеуш 57' (Канчелльери Маттео ( 57') Михэйлэ Валентин  61' 73' (Шарпантье Габриэль ( 73') Бонни Анж-Йоан 57' (Алмквист Понтус ( 57')
Запасные: Миколаевски ДаниэльЧичисола ЛеандроСиприен ВиланМохаммед Анас ХаджКамара ДриссаЭно АнтониGiovanni LeoniКорви Эдоардо
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Евро-Футбол.Ру,
Парма Наполи

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«Наполи» на 90-й минуте перевернул игру с «Пармой» и победил 1
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Комментарии (1) Все комментарии
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intermerdano
01 Сентября 2024 в 00:34
Перевернул, ага. Жаль Парму, могли и сравнять на 111 минуте.
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