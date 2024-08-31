«Наполи» на 90-й минуте перевернул игру с «Пармой» и победил

«Наполи» с «Пармой» провели матч третьего тура чемпионата Италии. На 16-й минуте Матеуш Ковальски головой направил мяч в перекладину. Еще атака, и уже Анж-Йоан Бонни пробил в штангу. Две минуты спустя с 11-метрового гости повели, Анж-Йоан, заработавший пенальти, развел голкипера и мяч по углам.

Затем штиль на добрый тайм, и снова каркас ворот, на сей раз верхнюю штангу потревожил Алессандро Буонджорно. На 76-й минуте Сузуки Сион подвел гостей, получив вторую желтую карточку. На 88-й минуте гости не дотерпели и получили пенальти за фол на Джованни Симеоне. Но, к счастью «Пармы», ВАР его отменил. Пусть не с 11 метров, но с игры неаполитанцы отыгрались усилиями новичка Ромелу Лукаку. На шестой добавленной минуте хозяева снова праздновали успех - Андре-Франк Замбо-Ангисса забил ударом головой - 2:1.

«Наполи» набрал шесть очков и делит третье место. У соперника четыре пункта.