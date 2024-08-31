«Лацио» с «Миланом» выдали боевую ничью

В центральном матче третьего тура Серии А «Милан» гостил у «Лацио» в поисках первой победы при Паулу Фонсеке. Футболисты создали не так много моментов, но реализация была на шикарном уровне. Уже на первых минутах Булайе Диа получил пас слева и перебросил голкипера, мяч летел в створ, но Страхинья Павлович у ленточки подстраховал вратаря.

Кристиан Пулишич с углового выполнил подачу в центр вратарской, вратарь «Лацио» ошибся при игре на выходе, а Павлович отлично выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот - 0:1.

В середине второго тайма команды начали активно забивать. Нуну Тавареш сделал прострел в центр к линии вратарской, а Валентие Кастельянос наконец-то удачно набежал на мяч и в касание отправил мяч в сетку. Несколько минут, и снова Тавареш в центре внимания - выполнил прострел в центр к линии вратарской, Диа оторвался от Павловича и отправил мяч в сетку 2:1. Вскоре «Милан» быстро выбежал в атаку, Кристиан Пулишич слева прострелил под удар свежему Рафаэлу Леау, а тот сравнял счет.

«Лацио» набрал четвертое очко после трех туров, соперник - второе.