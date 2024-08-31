​Рейндерс пояснил, почему Леау и Тео Эрнандеса нет в стартовом составе

Итальянский «Милан» проводит свой матч третьего тура Серии А, подопечные Паулу Фонсеки играют в Риме с «Лацио». Общественность была удивлена отсутствием в стартовом составе таких игроков, как Рафаэл Леау и Тео Эрнандес, без которых нельзя было представить прежний «Милан» версии Стефано Пиоли.

Отсутствие Леау и Тео пояснил нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс, слова которого цитирует pianetamilan.it:

- Они важные игроки, но и для них есть замены. Все должны давать свой максимум, - пояснил Рейндерс, намекнув на то, что Леау и Эрнандес несколько «сачковали» в предыдущих встречах.