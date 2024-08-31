«Болонья» не смогла победить и в третьем матче нового сезона

«Болонья», участник Лиги чемпионов, никак не победит в новом сезоне. Вот и сегодня домашний матч с «Эмполи» не был успешным. На второй минуте хозяева повели - Сэм Бёкема головой направил мяч в сторону ворот, а Джованни Фаббьян поправил его полет - 1:0. Ответная атака, и Эммануэль Гьяси сразу сравнял. Мегарезультативный старт не получил развития, дальше моментов было мало. Ола Сольбаккен был близок к результативному удару, но кипер выручил. Риккардо Орсолини обострял, но мяч был направлен мимо.

«Эмполи» с 5 очками выходит на четвертое место, у соперника только два пункта.