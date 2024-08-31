«Болонья» не смогла победить и в третьем матче нового сезона

«Болонья», участник Лиги чемпионов, никак не победит в новом сезоне. Вот и сегодня домашний матч с «Эмполи» не был успешным. На второй минуте хозяева повели - Сэм Бёкема головой направил мяч в сторону ворот, а Джованни Фаббьян поправил его полет - 1:0. Ответная атака, и Эммануэль Гьяси сразу сравнял. Мегарезультативный старт не получил развития, дальше моментов было мало. Ола Сольбаккен был близок к результативному удару, но кипер выручил. Риккардо Орсолини обострял, но мяч был направлен мимо.
«Эмполи» с 5 очками выходит на четвертое место, у соперника только два пункта.
Протокол игры
|(1:0) Фаббьян Джованни2'
|3'Гьяси Эммануэль (1:1)
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Бёкема Сэм•Лукуми Джон82' (Урбаньски Кацпер (82') •Миранда Хуан•Фаббьян Джованни65' (Даллинга Тийс (65') •Фройлер Ремо•Моро Никола54' (Эбишер Мишель (54') •Орсолини Риккардо82' (Де Сильвестри Лоренцо (82') •Кастро Сантьяго•Карлссон Йеспер III54' (Одгор Йенс (54')
Васкес Дэвис• 90'Гогличидзе Саба•Исмайли Ардиан•Вити Маттиа•Гьяси Эммануэль•Пеццелла Джузеппе 55'72' (Какаче Либерато (72') •Грасси Альберто61' (Эспозито Себастьяно (61') •Хендерсон Лиам• 90'Сольбаккен Ола67' (Хаас Николас (67') •Фаццини Якопо67' (Пеллегри Пьетро (67') •Коломбо Лоренцо61' (Мале Юссеф (61')
31 августа. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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